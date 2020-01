Mercato – Inter, pronto il rinnovo per Bastoni: ricco aumento in vista

Dopo le voci di grandi club internazionali come il Manchester City che nelle ultime settimane si sono accorti del grande talento posseduto da Alessandro Bastoni, l’Inter ha scelto di premere l’acceleratore sui negoziati per il rinnovo del contratto. Così, stando a quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, si spiega la presenza improvvisa da parte dell’agente Tullio Tinti che per qualche ora era stata ricondotta ad un possibile affare anticipato con Darmian, vista la partecipazione parallela del ds Faggiano presso la sede nerazzurra.

In realtà, con il club interista si è parlato del futuro del giovane difensore classe 1999. L’Inter ha pronto un ricchissimo rinnovo del contratto fino al 2024, per difendersi anzitempo da futuri attacchi di club stranieri. Il centrale mancino passerà dagli attuali 300mila euro più bonus a 1,2 milioni a salire. Una notizia fantastica in un momento delicato del calciomercato.



