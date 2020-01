GdS – Barcellona e Manchester City su Bastoni: il prezzo lievita ma l’Inter fa resistenza

Alessandro Bastoni ci ha messo poco tempo per mostrare il proprio talento all’intera tifoseria dell’Inter: nell’estate del 2017 la dirigenza nerazzurra se lo è assicurato dall’Atalanta con il trasferimento record da 31 milioni di euro. Una cifra fuori dall’ordinario per un difensore appena diciottenne che ha fatto storcere il naso a qualcuno.

Ventinove mesi dopo la storia è cambiata. Bastoni è diventato a tutti gli effetti un titolare della difesa a 3 di Conte, scalzando in più di un’occasione uno come Diego Godin. Prestazioni autorevoli che hanno attirato inevitabilmente l’interesse dei top club europei: Barcellona e Manchester City sono rimasti stregati da Bastoni, il prezzo lievita ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore classe 1999.

