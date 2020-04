TS – Guardiola pazzo di Bastoni, l’Inter lo blinda: è il futuro del club! No al City e rinnovo a fine anno

“L’Inter per me è casa, indossare questa maglia rappresenta un sogno”. Parola di Alessandro Bastoni, difensore classe 1999, che è diventato in poco tempo un elemento fondamentale dell’undici titolare di Antonio Conte.

Prestazioni da veterano, nonostante la giovane età, che hanno richiamato l’attenzione dei principali top club d’Europa. L’Inter guarda in Premier League con particolare attenzione in vista del prossimo mercato, ma anche la Premier League guarda con interessa ai gioielli nerazzurri. Soprattutto il Manchester City che ha messo nel mirino Lautaro Martinez ma anche il giovane Bastoni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Guardiola è pronto a tutto per il difensore azzurro ma la dirigenza dell’Inter non ha alcuna intenzione di vendere Bastoni. I nerazzurri ritengono possa rappresentare il futuro del club nei prossimi 10 anni e a fine stagione è già in calendario un appuntamento per il rinnovo di contratto.

