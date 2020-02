TS – Si ferma Perisic, ora il riscatto è a rischio: l’Inter spera in un buon Europeo

Questa proprio non ci voleva. Ivan Perisic ha rimediato una frattura alla caviglia dopo uno scontro in allenamento con Odriozola, arrivato da poco in Germania dal Real Madrid. L’infortunio arriva nel momento migliore della sua esperienza al Bayern Monaco, sarà necessario ricorrere ai ferri con il croato che dovrà fermarsi per circa quattro settimane.

Come riportato da Tuttosport, questa non è neppure una buona notizia per l’Inter: il riscatto fissato a 20 milioni di euro è alla portata del Bayern Monaco che dovrà decidere da qui a fine anno cosa fare con lui. Qualora Perisic torni alla base, l’Inter conta su un buon Europeo.

