Dall’Inghilterra rilanciano: Inter su Bellerin, l’ultima parola al tecnico Arteta

Dopo aver messo una toppa ai problemi con gli acquisti di Young e Moses datati gennaio, in vista della prossima sessione di calciomercato l’Inter ha in programma di rinforzare sensibilmente le fasce. A questo proposito, secondo quanto riporta il Mirror, in Inghilterra, il nome tornato in auge come possibile colpo per la fascia destra è quello di Hector Bellerin. Il suo contratto con l’Arsenal scade nel 2023, e per il momento non sembrano essere in programma incontri per prolungarlo. Fondamentale sarà, per determinare il futuro dello spagnolo, la considerazione che il tecnico Arteta avrà di lui nel futuro più prossimo.

Classe 1995, Bellerin è all’Arsenal da ben sei anni, che diventano nove se si contano anche i tre passati nelle giovanili del club (dal 2011 al 2014). Considerato anche un leader del gruppo a livello di spogliatoio, per Antonio Conte potrebbe essere un ottimo rinforzo sia sotto il profilo tecnico che sotto quello caratteriale. I Gunners, scrivono in Inghilterra, lo valutano circa 30 milioni di euro: una cifra piuttosto alta che però, se paragonata a quelle degli altri obiettivi sul taccuino di Marotta (Emerson Palmieri e Marcos Alonso su tutti), rendono quello di Bellerin un profilo abbordabile.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!