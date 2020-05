Mercato – Inter, sulla lista degli attaccanti spunta anche Belotti: “Conte vorrebbe sempre averlo nella sua squadra”

Dopo Timo Werner, Edinson Cavani e Pierre-Emerick Aubameyang, sull’elenco stilato da Antonio Conte insieme a Piero Ausilio e Beppe Marotta per il sostituto di Lautaro Martinez, è ufficialmente entrato anche Andrea Belotti. Il gallo è considerato un calciatore incedibile per il presidente del Torino Urbano Cairo, ma nei discorsi intrecciati tra le due società che la prossima settimana si incontreranno per discutere di affari, potrebbe rientrare anche l’attaccante.

Come riferito questa mattina sulle pagine di Tuttosport, il profilo del centravanti è di quelli che fa impazzire Antonio Conte. Innanzitutto perché andrebbe ad rinfoltire ancor di più il gruppo di italiani a sua disposizione, ma specialmente perché per grinta e disponibilità alla squadra, Belotti è quel genere di calciatore che il tecnico leccese vorrebbe sempre trovarsi a gestire. I presupposti, comunque, lasciano intendere che non sarà semplice strappare al Torino quello che per tutti è considerato come un simbolo di club e tifosi. Soprattutto Cairo è molto affezionato al suo capitano e difficilmente renderà semplice una possibile trattativa.

