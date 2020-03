Biasin: “Lautaro al Barcellona? Non ne sono così convinto. Castrovilli e Tonali piacciono”

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dei temi più caldi che tengono banco nel mondo del calcio nonostante l’emergenza sanitaria del coronavirus.

Il taglio degli stipendi da parte della Juventus: “Siamo davanti a qualcosa di inedito nel calcio italiano. Questa cosa va assolutamente elogiata, serve da esempio a tutti gli altri calciatori di Serie A. Cambiano gli equilibri in vista della riunione di domani con l’AIC. I giocatori della Juventus hanno tracciato un sentiero che comporterà una reazione a catena”.

Le strategie di mercato dell’Inter: “Ci sono tantissimi temi che in questo momento sono congelati, gli equilibri cambieranno nel prossimo mercato. L’Inter vuole puntare sull’italianità, Castrovilli e Tonali sono giocatori forti che non piacciono solo alla società nerazzurra. In tanti danno per fatto il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona ma io non sono così convinto”.

