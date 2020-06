Mercato – Ex obiettivo dell’Inter ad un passo dal Borussia Dortmund: colpo a parametro zero

Sarà con ogni probabilità il Borussia Dortmund il prossimo club di Thomas Meunier. Il terzino destro di proprietà del Paris Saint Germain andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e sarà libero di firmare a costo zero per il club tedesco. Sul difensore di nazionalità belga, in passato avevano fatto qualche sondaggio di mercato anche Inter e Juventus, le quali hanno però mollato la presa nel corso dei mesi. A giorni, secondo quanto riferito da Bild Sport, Meunier potrebbe trasferirsi ufficialmente in Germania.

Un acquisto, questo, che potrebbe liberare un altro obiettivo dei nerazzurri: Achraf Hakimi. Il terzino marocchino si trova infatti al Borussia Dortmund solamente in prestito e a fine stagione rientrerà al Real Madrid. Qui, la concorrenza spietata di Dani Carvajal, potrebbe spingere il ragazzo a premere sulla cessione o su un altro prestito. Tra i club sulle tracce dell’esterno destro c’è proprio l’Inter che dovrà affrontare soprattutto la concorrenza del Manchester United.

