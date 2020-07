Mercato – Inter, rischiano anche i big: Brozovic, de Vrij e Skriniar non più intoccabili

Se di rivoluzione si dovrà parlare, allora bisognerà azzerare qualsiasi tipo di credito nei confronti di tutti i calciatori della rosa. Antonio Conte vuole ripartire da capo e valutare ogni singola situazione da qui a fine stagione, senza porre alcun tipo di veto su eventuali cessioni. L’unico intoccabile, ad oggi, forse si può considerare Romelu Lukaku, arrivato la scorsa estate per volere del tecnico leccese in quanto suo grande pupillo in attacco.

In attesa di capire l’evolversi dei contatti futuri tra Lautaro Martinez e il Barcellona, il Corriere della Sera questa mattina ha spiegato che anche alcuni big rischiano la partenza. Stiamo parlando di quei calciatori ad oggi intoccabili come Skriniar, de Vrij e Brozovic, che in caso di super offerta nei loro confronti potrebbero partire. L’Inter, per realizzare i grandi progetti disegnati per il mercato, potrebbe infatti vedersi costretta ad operare qualche sacrificio.

In difesa, ovviamente, Conte sarebbe più propenso a rinunciare ad uno come Skriniar in quanto meno adatto per la sua difesa a tre, piuttosto che ad un perno centrale come l’olandese che difficilmente riuscirebbe a rimpiazzare con altri sostituti. Attenzione poi soprattutto a Brozovic che piace non poco alle big in Premier League ed in questo momento potrebbe partire per mezzo del pagamento della clausola da 60 milioni di euro presente sul suo contratto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!