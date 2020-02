Mercato – L’Inter vuole blindare Brozovic: contratto da top player senza clausola. La strategia di Marotta

Marcelo Brozovic si sta confermando ad altissimi livelli con la maglia dell’Inter dopo anche l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: il centrocampista croato è la mente della squadra e quando non scende in campo, la sua assenza si fa sentire in maniera importante in termini di velocità e gioco.

Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra vuole blindare Brozovic. L’attuale contratto, che scade nel 2022, presenta una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, valida soltanto per l’estero e nelle prime due settimane di luglio. Una cifra che oggi appare alla portata di tutti i top-club d’Europa. Marotta è quindi intenzionato a sedersi alla scrivania, a riconoscere un aumento salariale a Brozovic, che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro più bonus, al patto di togliere la clausola rescissoria, mai gradita all’ad nerazzurro.

