Zenga conferma: “Per Nainggolan stagione finita”. Ora il ritorno all’Inter?

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria, Walter Zenga ha parlato anche di Radja Nainggolan. L’allenatore del Cagliari ha confermato come per il centrocampista belga, infortunatosi al polpaccio destro nella sfida contro il Lecce, la stagione sia da considerarsi conclusa: “Campionato finito per Radja? Penso di sì, anche perché finisce tra 15 giorni”.

La notizia dello stop, e soprattutto quella della stagione finita, potrebbe però avvicinare il ritorno del 32enne all’ombra del Duomo nella prossima sessione di mercato. Tutto però dipende da Antonio Conte. Starà infatti al tecnico nerazzurro decidere che ne sarà di Radja, alla società il tecnico avrebbe già manifestato il malumore per un eventuale utilizzo come pedina di scambio.

