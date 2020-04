Riserva di lusso al Manchester City, perfetto per il 3-5-2 di Conte: l’Inter pensa al Cancelo 2.0

Joao Cancelo di nuovo all’Inter? Molti tifosi nerazzurri sognano il grande ritorno a Milano, altri non gli hanno ancora perdonato il successivo passaggio alla Juventus. L’unica cosa certa è che sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte.

Arrivato in prestito dal Valencia nella stagione 2017/2018, il terzino portoghese ha faticato un po’ prima di ritagliarsi un posto da titolare con Spalletti. Poi è diventato un elemento fondamentale che ha contribuito al ritorno nerazzurro in Champions League. La storia poi è nota a tutti: l’Inter non ha potuto esercitare il diritto di riscatto con il club spagnolo, la Juventus si è inserita e lo ha portato a Torino ma qui le cose non sono andate per il verso giusto. Poi il passaggio al Manchester City e ancora tanta panchina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora Cancelo potrebbe a fine stagione pensare di lasciare la Premier League dopo una stagione non del tutto brillante e fortunata. L’Inter vorrebbe farsi trovare pronta e riportare il portoghese a Milano. Senza dimenticare che il Manchester City potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare a Skriniar o Bastoni.

