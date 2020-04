Conte e il terzo tentativo per Cavani! L’entourage telefona all’Inter: Marotta fiuta l’affare

Edinson Cavani all’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è più che una semplice idea di mercato: la dirigenza nerazzurra valuta con attenzione l’attaccante uruguaiano del Paris Saint Germain, complice anche il debole di Antonio Conte per l’ex Napoli e Palermo.

Già un’estate fa Marotta e Ausilio sondarono la pista quando la pista Lukaku rischiava di sfumare a causa della Juventus. Cavani decise di non forzare la mano con il PSG, di rimanere in Francia ma ora la trattativa è pronta a riaccendersi in vista della scadenza di contratto.

Conte continua a stravedere per lui. Cavani gli è sempre piaciuto, l’ha inseguito, l’ha messo più volte nelle liste della spesa consegnate negli anni ai suoi dirigenti. Prima alla Juventus, quando giocava ancora nel Napoli, poi al Chelsea.

L’entourage di Cavani ha fatto una telefonata all’Inter per proporre il giocatore, il grosso punto di domanda sul futuro è quello di Lautaro. In attacco comunque l’obiettivo resta comunque puntato verso un attaccante a costo zero. Dries Mertens è uno che piace molto, così come lo stesso Cavani mentre Giroud è una pista abbandonata.

Il Matador potrebbe ricevere un’offerta di rinnovo biennale dal Psg e se questo avvenisse, l’Inter dovrebbe anche ripensare al futuro di Icardi, a quel punto difficilmente riscattabile dai parigini. Altro discorso è anche l’ingaggio di Cavani: l’uruguaiano guadagna 12,5 milioni all’anno, una cifrona che ovviamente andrebbe ridiscussa secondo gli standard nerazzurri.

