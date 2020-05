Cavani ha ancora voglia d’Europa! Rifiutate offerte faraoniche: due pericoli per l’Inter

La cessione definitiva di Mauro Icardi al Paris Saint Germain garantisce a Marotta un importante tesoretto in vista della prossima finestra di calciomercato. In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, in orbita Barcellona, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per non farsi trovare impreparata, starà a Marotta e ad Ausilio decidere come ricostruire il reparto offensivo della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Timo Werner la sensazione è che il Liverpool sia avanti visto il forte feeling tra il tedesco e Jurgen Klopp. Importante novità invece sul fronte Cavani: l’uruguaiano, in scadenza di contratto con il Psg, avrebbe già respinto alcune offerte arrivate sul suo tavolo, da Emirati Arabi, Cina e Stati Uniti. Il Matador ha infatti ancora voglia di essere protagonista nel calcio europeo, dunque gli avversari più pericolosi restano l’Atletico Madrid di Simeone e il nuovo Newcastle.

