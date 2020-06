TMW – Inter-Cavani, avanti tutta! Dubbi su Lacazette: ecco l’identikit cercato da Marotta

In attesa di capire quale sarà l’esito della telenovela Lautaro, la dirigenza dell’Inter lavora da tempo per non farsi trovare impreparata ad un’eventuale partenza del suo numero 10. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’obiettivo numero uno per l’attacco resta sempre Edinson Cavani.

Ogni giorno può essere quello giusto per l’accelerata decisiva e l’arrivo del Matador a Milano. L’intesa su un contratto pluriennale c’è, manca quella relativa all’ingaggio visto che i nerazzurri con i bonus al massimo arrivano ai tre quarti dell’attuale stipendio percepito da Cavani al PSG. Serve tempo ma la volontà di trattare c’è da entrambe le parti.

Al momento per età e vena realizzativa il profilo di Alexandre Lacazette non convince totalmente. In questo senso, la dirigenza nerazzurra si sta muovendo con attenzione e pazienza alla ricerca di profili più giovani, forti e soprattutto futuribili.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!