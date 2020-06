Mercato – Inter, Cavani si complica: l’ingaggio richiesto è troppo elevato

“Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG al termine della stagione, è confermato. La nostra idea è quella di tenerli in squadra fino alla fine di agosto”. Con queste parole, nella giornata di ieri, il ds del Paris Saint Germain Leonardo ha messo la parola fine alle lunghissime parabole vissute a Parigi da Cavani e Thiago Silva. Entrambi in scadenza di contratto, saranno liberi di firmare a costo zero per qualsiasi club in vista della prossima stagione e, nonostante l’età avanzata, hanno ancora un ottimo mercato.

Soprattutto l’attaccante uruguagio è nel mirino di due club in particolare, Inter e Atletico Madrid. I colchoneros, secondo le voci degli ultimi giorni, sarebbero in vantaggio sui nerazzurri. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, inoltre, le richieste contrattuali dell’ex Napoli sarebbero fin troppo elevate per gli standard nerazzurri, a tal punto da poter definitivamente compromettere l’operazione. Ricordiamo infatti che l’Inter sarebbe disposta ad arrivare ad un massimo di 7,5 milioni di euro a stagione, lo stesso ingaggio percepito attualmente da Eriksen e Lukaku.

