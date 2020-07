TS – L’Inter rivoluziona il centrocampo: arrivano sia Tonali che Vidal?

Si prospetta una nuova rivoluzione in casa Inter, l’ennesima. Dopo la sconfitta con il Bologna sul banco degli imputati è finito il centrocampo nerazzurro, che negli ultimi match ha dimostrato di non poter sopperire agli infortuni di Sensi e Brozovic prima, e poi Barella. Gagliardini non ha convinto, Borja Valero non rinnoverà il contratto e Vecino è sul mercato già dalla scorsa stagione. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, per tre che vanno via ce ne saranno due che arriveranno, uno di prospettiva e l’altro di esperienza. Stiamo parlando di Sandro Tonali e Arturo Vidal. Il giovane centrocampista del Brescia è ormai ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. L’accordo con il giocatore c’è già, adesso manca solo quello con il Brescia ma le parti sono vicine. Per il pupillo di Conte Arturo Vidal invece l’Inter potrebbe giocare d’attesa, e strapparlo ad un prezzo conveniente negli ultimi giorni di calciomercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!