The Sun – Inter, nuova concorrente per Giroud: ci pensa anche il Bordeaux. Ma Olivier aspetta Conte

Olivier Giroud rappresenta sicuramente un’occasione di mercato molto appetibile per diversi club europei: l’attaccante francese è infatti in scadenza di contratto con il Chelsea e, dopo aver trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, potrebbe lasciare Londra a gennaio e sposare un nuovo progetto tecnico.

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Bordeaux starebbe pensando di riportare Giroud in patria. Al momento però si tratterebbe di una pista difficile visto che l’attaccante francese si è promesso sposo all’Inter, desideroso di tornare a lavorare nuovamente con Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!