TS – Inter in pole su Chong: i dettagli del contratto. Jiangsu o Serie A, ecco la strategia di Marotta

L’Inter non molla Tahit Chong, esterno d’attacco classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United che l’estate scorsa impressionò da vicino la dirigenza nerazzurra in occasione della sfida valida per la International Champions Cup.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo sul rinnovo con i Red Devils non è stato ancora raggiunto: molti club europei hanno mostrato interesse ma l’Inter tra dicembre e gennaio si è portata in pole, incontrando più volte i rappresentati del giocatore.

Sono in corso delle valutazioni in casa nerazzurra visto che il 3-5-2 di Conte non sembra tanto congeniale alle sue caratteristiche di ala d’attacco, per questo motivo potrebbe passare prima dal Jiangsu Suning. Possibile anche il prestito ad una squadra di media fascia di Serie A per farlo adattare rapidamente al calcio italiano. Si parla di un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro e commissioni tutt’altro che banali.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!