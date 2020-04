Mercato – L’Inter prepara il colpo Mertens: pronto un biennale da 4 milioni a stagione

Dopo aver pensato di averlo perso una volta per tutte quando ad inizio marzo Dries Mertens era stato ad un passo dal nuovo rinnovo del contratto con il Napoli, ecco che l’Inter è nuovamente precipitata sul belga. Lo stop tra l’attaccante e il presidente De Laurentiis dovuto alla spaccature sulle multe nei confronti dei calciatori azzurri, ha rimesso in discussione il futuro di Mertens che a questo punto potrebbe lasciare a zero la squadra il prossimo 30 giugno.

L’Inter, per anticipare la concorrenza del Chelsea che a gennaio aveva presentato al ragazzo una ricca offerta, da diverse settimane è in contatto con l’entourage per bloccare il belga quanto prima. Mertens in nerazzurro troverebbe l’amico e connazionale Romelu Lukaku e il suo arrivo chiuderebbe definitivamente al riscatto di Sanchez. Queste le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Nicolò Schira: “L’Inter al lavoro per il colpo Dries Mertens a parametro zero. Proposto al belga un biennale da €6M netti a stagione più premi. Un’offerta superiore a quella del Napoli (biennale da €4M a stagione + premi e bonus di €2M alla firma)”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!