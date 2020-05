Mercato – Piovono conferme per Simon come erede di Handanovic, ma c’è un ostacolo

Il prossimo 14 luglio Samir Handanovic compirà 36 anni, ragion per cui l’Inter da tempo si sta guardando intorno alla ricerca di un degno erede per il gigante sloveno, che dal 2012 difende i pali nerazzurri. Tra i tanti nomi, oltre ai soliti noti Musso, Radu e Sepe, dalla Spagna continuano ad insistere su Unai Simon, portiere classe 1997 dell’Athletic Bilbao e della Nazionale Under 21 spagnola. Non sarà però assolutamente facile arrivare al portiere spagnolo: sul suo cartellino infatti pende una clausola da 50 milioni di euro, e l’Athletic Bilbao è storicamente una bottega cara, poco propensa a scendere a patti per lasciar andare i propri gioiellini. Per questo sarà molto dura riuscire a strappare Simon al club iberico senza sborsare per intero la clausola rescissoria. Sulle tracce del giocatore inoltre ci sono anche Real Madrid e Valencia.

