Mercato – Inter, conferme su Luis Díaz: un esterno di qualità per Conte

Andrà sicuramente educato dal punto di vista difensivo e tattico, Luis Díaz, qualora i contatti con l’Inter dovessero davvero intensificarsi nei prossimi tempi. L’esterno colombiano classe 1997 sembra avere però la stoffa del campione: il Porto, dopo aver sborsato 7,5 milioni per l’80% del cartellino per prelevarlo dal Club Deportivo Popular Atlético Junior, si è ritrovato alla prima annata in Europa un calciatore da 12 reti e 5 assist in 39 presenze, tenendo conto di tutte le competizioni.

Come confermato dall’edizione colombiana di AS, l’Inter lo sto monitorando costantemente per via dell’exploit avuto in questa stagione. Tatticamente farebbe davvero comodo nello scacchiere di Antonio Conte, visto che sa interpretare sia il ruolo di esterno sinistro che destro. In patria ne esaltano soprattutto la capacità creativa, l’improvvisazione palla al piede e le giocate che tecnicamente lo rendono un gran bel calciatore. Insomma, andrà sicuramente educato al calcio italiano, ma potenzialmente potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo di mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!