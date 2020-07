L’Inter e Conte al bivio: attesa per il confronto. Ogni scenario è possibile

Antonio Conte e l’Inter, ancora avanti insieme? Le parole del tecnico nerazzurro dopo la partita di Verona non sono passate inosservate e tutto fa pensare che il finale di stagione sarà cruciale per entrambe le parti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte ha parlato apertamente di valutazioni da compiere a fine stagione ma non è possibile che la società non porti avanti i suoi ragionamenti di crescita a prescindere.

La sensazione in casa nerazzurra è che se i punti di vista del tecnico e del club, intorno al mercato, coincideranno si andrà avanti insieme altrimenti ogni scenario resta aperto, anche quello di un possibile addio dopo un solo anno di matrimonio.

