Inter, Conte via? Si allontana Pochettino: è Allegri il candidato numero uno in caso di addio

Il nome di Mauricio Pochettino è stato accostato alla panchina dell’Inter dopo lo sfogo di Conte che ha portato ad una frattura tra il tecnico salentino e la dirigenza nerazzurra. Oggi l’allenatore argentino è libero e senza panchina dopo aver detto addio al Tottenham.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com però la sua candidatura non trova particolari riscontri. La prima scelta, in caso di addio di Conte, rimane infatti Massimiliano Allegri. Il tempo per pensare ad una rivoluzione targata Pochettino è troppo ristretto, la scelta sarebbe azzardata. Ecco perché l’idea di portare l’ex Tottenham a Milano oggi rimane fredda, seppur goda della stima della dirigenza nerazzurra.

