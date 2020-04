Mercato – Inter, Conte vuole un grande centrocampista: nel mirino anche Pogba?

L’Inter di Antonio Conte si tiene stretto Lautaro Martinez e pensa già a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la dirigenza di Viale della Liberazione piazzerà in estate un colpo a centrocampo. Nonostante ci siano già Eriksen, Sensi, Barella e Brozovic, il tecnico nerazzurro non è pienamente soddisfatto del reparto.

L’ex Sassuolo sarà riscattato nonostante gli acciacchi fisici, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono regalare all’ex allenatore della Juventus un profilo che possa garantire fisicità e classe nella zona nevralgica del campo. Inutile negare come nei radar ci sia sempre Vidal, profilo ideale, ma l’Inter studia diversi profili, soprattutto se dovessero riuscire a piazzare i giocatori ritenuti fuori dal progetto tecnico: Icardi, Nainggolan, Joao Mario e Perisic. Un altro nome giusto è quello di Paul Pogba. Affare difficile, ma il suo profilo piace praticamente a tutta la dirigenza.

