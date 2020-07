CdS – Inter, non sarà rivoluzione! Leader e acquisti mirati ma il resto dovrà farlo Conte

Accontentare Conte sì ma a metà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra farà di tutto per cedere alle richieste del proprio tecnico ma i nuovi arrivi dovranno essere funzionali e futuribili.

Attualmente Suning non starebbe prendendo in considerazione una rivoluzione nella rosa di 10-15 elementi. Ci saranno innesti mirati, dal mercato arriveranno calciatori di personalità e leader, ma il resto dovrà farlo l’allenatore, ingaggiato proprio per essere un valore aggiunto.

