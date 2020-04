Mercato – L’Inter fa muro alle contropartite: per Lautaro il Barcellona dovrà pagare la clausola

Non avendo urgenza di cedere alcun calciatore, visto che un bel bottino la prossima estate l’Inter lo metterà su con i riscatti di calciatori attualmente in prestito come Icardi, Perisic e Joao Mario, il corteggiamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez non avrà vita facile. Se negli ambienti catalani sono certi ormai da settimane di poter convincere i nerazzurri con ricche contropartite per far scendere il prezzo della clausola, ecco che a Milano non sono tutti dello stesso avviso.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, dalle parti di Viale della Liberazione non c’è alcun interesse verso quei calciatori come Semedo, Junior Firpo e Rakitic, che il Barcellona ha intenzione di proporre al club di Zhang. Se i blaugrana hanno davvero intenzione di acquistare Lautaro Martinez, allora si dovranno mettere il cuore in pace e pagare per intero la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Dinnanzi a questa offerta, eventualmente, l’Inter non potrà interferire in alcun modo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!