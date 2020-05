Mercato – Inter, Cunha supera Werner. Cavani ancora caldo, Sanchez prova a convincere Conte

Dopo aver sondato con gli agenti la disponibilità di Timo Werner a giocare in Italia, l’Inter ha riscontrato nel calciatore il desiderio di approdare piuttosto in un campionato come la Premier League. Anche se il Liverpool non ha dato segnali ultimamente, anche altri club inglesi sono in contatto con il Lipsia per liberarlo a 50 milioni nelle prossime settimane. Da qui, il club nerazzurro si è precipitato su un altro nome che segue con attenzione da circa due anni, vale a dire Matheus Cunha dell’Hertha Berlino.

Secondo Tuttosport, l’attaccante brasiliano ha una valutazione da 30-35 milioni di euro e rappresenterebbe il profilo ideale per età e caratteristiche per sostituire l’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Salgono nuovamente le quotazioni di Edinson Cavani, attaccante che dal prossimo 30 giugno potrà trasferirsi a parametro zero. Ma attenzione anche alle chance ancora nelle mani di Alexis Sanchez che in due mesi può giocarsi la permanenza a Milano. Nonostante i 12 milioni di euro percepiti per quanto riguarda l’ingaggio, un tentativo d’intesa verrà fatto se il cileno chiuderà bene la sua esperienza all’Inter.

