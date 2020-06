Inter, clamoroso dalla Spagna: “Conte vuole a tutti i costi Federico Valverde!”

Il sito spagnolo DefensaCentral non ha dubbi e rilancia un’indiscrezione secondo la quale Antonio Conte avrebbe espressamente chiesto Federico Valverde del Real Madrid come rinforzo primario per la sua Inter nel prossimo mercato. Il giovane centrocampista classe ’98 si è messo in mostra questa stagione facendo drizzare i radar dei principali club europei.

Florentino Perez non ha perso tempo e ha già fatto firmare un rinnovo al suo giocatore con una clausola da 500 milioni di euro: ovviamente l’Inter non intende sborsare una cifra così alta, ma con i soldi ricavati dalle vendite di Icardi e magari Perisic e Lautaro Martinez potrebbe decidere di fare un grosso investimento per il centrocampista che Conte ritiene perfetto per il suo schema di gioco.

In questa Liga Valverde ha già maturato 22 presenze con 4 reti mostrando una certa duttilità in mezzo al campo: si trova bene sia dietro le punte che davanti alla difesa e, nonostante i soli 21 anni, dimostra una grande personalità. Conte si è innamorato di lui ed ora dovrà provare a convincere Marotta per accontentarlo: sarà in ogni caso molto difficile portare via un talento così giovane da Madrid.

