Mercato – Inter, De Paul non passa mai di moda: dopo un anno da mezzala è pronto al grande salto

Se Gaetano Castrovilli è già un primo profilo interessante e richiesto da Conte alla dirigenza, anche quello di Rodrigo De Paul ben si sposa sia con il modulo che con l’idea di calcio del tecnico leccese. In tal senso, la linea sulla quale si muoverà la società, sembra chiarissima: puntare su calciatori già disciplinati tatticamente e abituati agli standard del calcio italiano. Il caso Eriksen in tal senso ha fatto scuola, visto che il danese – comprensibilmente – sta impiegando più del previsto nel suo processo di inserimento.

Come ripetuto da Tuttosport, con l’Udinese l’Inter ha già intenzione di parlare di Musso, individuato come possibile erede di Handanovic. Da ormai oltre un anno a questa parte, i nerazzurri sono pure sulle tracce del centrocampista argentino: dopo un anno disputato interamente da mezzala, probabilmente è pronto a fare il grande salto in una big. Il prezzo è alto (40 milioni di euro) e la concorrenza certo non manca, ma un tentativo possiamo starne certi che l’Inter lo farà.



