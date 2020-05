Mercato – Inter, quotazioni di De Paul e Musso in calo: spiegato il motivo

Nelle ultime sessioni di mercato sono stati ripetutamente accostati all’Inter i nomi di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Entrambi argentini, quasi per vocazione naturale, si pensa dovessero effettivamente arrivare prima o poi a vestire la maglia nerazzurra, anche se i rapporti nel corso dei mesi sembra siano radicalmente cambiati. Soprattutto lo scorso gennaio si pensava che i fari interisti si fossero riaccesi sui due calciatori bianconeri, salvo poi riconsiderare altre scelte.

Il portiere, ad esempio, viene quotato dall’Udinese oltre 25 milioni di euro. Troppi, a giudizio dell’Inter, che invece un giovane talento classe 1997 se lo ritrova già fatto in casa, vale a dire Ionut Radu. Per la mezzala ex Valencia, invece, non si tratta tanto di un discorso economico, quanto tecnico. Quando si è trattato di prendere una scelta lo scorso inverno, il club nerazzurro ha messo in cima alle preferenze due profili esperti come Vidal ed Eriksen, capitolando alla fine l’interesse sul danese. Le cose potrebbero chiaramente cambiare nei prossimi mesi, ma al momento De Paul non viene considerato un elemento prioritario.

