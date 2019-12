CdS – L’Inter non molla De Paul: la strategia di Marotta. Ma l’Udinese fa muro

L’Inter non molla Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra è intenzionata a portare a Milano il centrocampista argentino in forza all’Udinese.

Lo stesso giocatore non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra, al momento però la dirigenza friulana non è disposta a scendere sotto il muro dei 30 milioni di euro e a consentire la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato nella prossima stagione. La classifica infatti non sorride all’Udinese, posizionata al quart’ultimo posto e in piena lotta salvezza. Perdere De Paul potrebbe rappresentare un grande problema.

