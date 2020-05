Mercato – L’Inter non cambia in difesa: muro per Skriniar, altra chance a Godin

Potrebbe essere l’unico reparto a non subire alcun tipo di variazione quello dei difensori per l’Inter di Antonio Conte. La linea a tre dei nerazzurri, nonostante si trattasse solamente della prima esperienza con questo sistema di gioco per molti difensori, ha dato subito delle risposte importanti, come dimostrato dai numeri che la vedono al secondo posto per gol subiti in Serie A. Se il tecnico leccese si aspetta tutt’oggi un passo in avanti da calciatori come Godin e Skriniar, specialmente in fase di possesso di palla, va comunque sottolineato il dato incoraggiante sul rendimento difensivo.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, a meno di offerta da capogiro Milan Skriniar rimarrà a Milano. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi migliori difensori, soprattutto in un periodo complicato come questo. Anche Godin, in assenza di proposte davvero allettanti, ha più volte ribadito di volersi giocare un’altra chance per la prossima stagione. Ha voglia di conquistare definitivamente la fiducia dell’intero ambiente, perché sia la città che il gruppo gli piacciono parecchio.

