Mercato – Inter, due cessioni da perfezionare: Dimarco ai saluti, Radu cambia squadra. Kumbulla sullo sfondo

Se alla fine l’Inter potrebbe scegliere di non mettere in squadra altri attaccanti e puntare sul giovane Sebastiano Esposito come quarta scelta, quantomeno in uscita sembra non essersi chiuso il mercato nerazzurro. Rimangono infatti ancora aperte le cessioni di Federico Dimarco e Ionut Radu. Per quanto riguarda il portiere in prestito al Genoa, dopo il ritorno in Liguria di Perin che ha relegato in panchina il rumeno, l’agente Oscar Damiani sta lavorando incessantemente per portarlo al Parma, orfano dall’infortunato Sepe che per qualche mese rimarrà fuori.

Altra uscita dovrebbe riguardare poi Dimarco. Il terzino sinistro, nonostante la grande stima di Antonio Conte nei suoi confronti certificata con le ultime apparizioni in campo, è stato ovviamente chiuso dall’arrivo di Ashley Young sulla sinistra. L’Hellas Verona in prestito è al momento la pista più concreta. Un’operazione che, secondo quanto scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche essere vista come una sorta di anticipo estivo per Kumbulla, sul quale c’è anche la concorrenza del Napoli.



