Mercato – Inter, dopo Tonali congelate altre tre operazioni in entrata

L’atteggiamento dell’Inter nei confronti dell’affare Sandro Tonali può essere considerato emblematico per il mercato che il club affronterà nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista del Brescia classe 2000, infatti, era stato bloccato dalla dirigenza nerazzurra ormai da qualche mese, insieme ad altri obiettivi in entrata per i quali erano stati avanzati discorsi interessanti. L’esigenze di sbloccare però le uscite per far spazio ai nuovi arrivi, sommata alla nuova politica dettata da Conte alla società, ha messo in standby alcuni affari.

Tra questi, come anticipato da calciomercato.com, non solo quello di Tonali che ha consentito al Milan di sorpassare i cugini negli ultimi giorni, ma anche altri tre obiettivi sono stati attualmente congelati. Stiamo parlando di Marash Kumbulla, Emerson Palmieri e Juan Musso. Per il portiere argentino la certezza è che prima del 2021 difficilmente l’Inter si muoverà, visto che con Handanovic e Radu nel ruolo di vice vice è ampiamente coperta per la prossima stagione.

Sugli altri due calciatori, invece, non tutte le speranze vanno abbandonate. Perché, se è pur vero che al momento l’Inter ha posto Kumbulla ed Emerson in secondo piano, va detto che nel momento in cui inizierà a smaltire gli esuberi della prima squadra, avrà sia la forza economica che lo spazio in rosa per accogliere nuovi importanti arrivi. Insomma, con un po’ di fiducia e un pizzico di fortuna il mercato nerazzurro potrà presto decollare per accontentare i sogni dei tifosi interisti.

