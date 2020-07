TS – Conte non molla Dzeko: l’Inter alla finestra ma c’è l’insidia Juventus

Edin Dzeko rimane sempre nei pensieri di Antonio Conte. Dopo il tentativo nella passata finestra estiva di mercato, l’attaccante bosniaco della Roma rimane nel mirino della dirigenza nerazzurra. Sulle sue tracce però c’è anche la Juventus, come riportato da Tuttosport.

Dzeko per Conte è l’attaccante ideale da affiancare a Lautaro e Lukaku: il bosniaco ha un curriculum vincente e sarebbe perfetto per il gioco nerazzurro ma bisognerà capire quale sarà il futuro di Lautaro e Sanchez anche perché il centravanti giallorosso chiede 7 milioni di euro.

Attenzione però alla Vecchia Signora, a caccia sul mercato di un attaccante. La prima scelta è Milik ma, qualora non venga trovato l’accordo con il Napoli, ecco che Paratici potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con la Roma e cercare l’affondo per Dzeko.

