Attacco Inter, la strategia di Conte: Lautaro blindato e rilancio per Dzeko

Confermare Lautaro e prendere un top player in grado di aumentare la qualità del reparto offensivo. Sono queste le richieste di Antonio Conte per l’attacco nerazzurro in vista della prossima finestra di calciomercato.

L’ex Chelsea e Juventus vuole trattenere il suo numero 10. Fin qui la dirigenza nerazzurra ha resistito alle avances del Barcellona, la permanenza del Toro permetterebbe di non stravolgere il reparto offensivo.

Ma Conte non si accontenta vuole un altro nome importante lì davanti. Il nome non è nuovo, il tecnico vorrebbe lavorare con Edin Dzeko. L’attaccante giallorosso resta in prima fila, anche se tutto dipenderà da quel accadrà tra la Roma e il bosniaco e anche dall’andamento dei giallorossi in Europa League.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<