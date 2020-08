Mercato – L’Inter torna sul Dzeko? L’operazione dipende dal futuro di Lautaro

E’ sempre viva la pista di mercato Edin Dzeko in orbita Inter, nonostante i contatti ravvicinati che la Juventus nelle ultime settimane ha portato avanti sia con l’entourage del calciatore che con la Roma. L’attaccante bosniaco era già stato avvicinato da Antonio Conte la scorsa estate, prima di essere bloccato sul più bello dalla dirigenza giallorossa con un nuovo rinnovo del contratto fino al giugno 2022. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, però, l’assalto dell’Inter potrebbe verificarsi ad una condizione.

Sarà infatti prioritario capire quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez. Se Edin Dzeko dovesse arrivare, non si accontenterebbe evidentemente di fungere da vice Lukaku, ma aspirerebbe ad un ruolo prioritario. Per questo motivo, se Lautaro va via, il bosniaco resta la prima scelta. Ma il Barcellona, letteralmente scomparso nelle ultime settimane, non ha più lanciato segnali di alcun tipo – per fortuna – nei confronti del Toro.

