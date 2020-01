Mercato – Inter, è corsa a due per Gabigol: il tempo stringe, ma il Flamengo…

Dopo il campo, dopo il pareggio di San Siro contro l’Atalanta, l’Inter entra in una settimana decisiva sul fronte calciomercato. Sul taccuino di Marotta ci sono svariati nomi, ormai conosciuti, ma soprattutto alcuni di questi sono veramente a un passo dal vestire nerazzurro.

C’è infatti grande attesa per le trattative che riguardano Eriksen, Giroud e Vidal, oltre a Young. L’esterno del Manchester United ha il via libera dalla società, l’attaccante del Chelsea invece, non è stato nemmeno convocato nella partita contro il Burnley vinta 3-0. Per quanto concerne il ruolo da centrocampista invece, per Eriksen e Vidal sono già stati fissati incontri molto importanti nel corso della settimana.

Oltre alle entrate, l’Inter lavora anche sul mercato in uscita: a tenere banco è sempre il futuro di Gabigol. La cessione dell’attaccante brasiliano porterà in cassa un tesoretto importante, tra i 16 e 20 milioni di euro, soldi utili per finanziare i colpi chiesti da Conte. Stando a quanto riporta Calciomercato.It però, ancora non ci sarebbe l’intesa totale tra il Flamengo e l’Inter.

I Rubronegros sono pronti a fare uno sforzo importante per avvicinarsi alle richieste del calciatore, che chiede un ingaggio attorno ai 3/3.5 milioni di euro. A favore del club brasiliano, c’è la completa assenza di altre offerte da parte di club europei, al di là dell’interesse manifestata dal West Ham.

Gli Hammers hanno anche formulato una prima offerta, non gradita dalla società nerazzurra che ha quindi rispedito al mittente. Se non si dovesse trovare una soluzione a breve, il calciatore dovrà iniziare ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma Antonio Conte ha già avuto modo di dire direttamente al ragazzo di voler puntare su altri attaccanti.

