Mercato – Inter e Juve superate, Tauriainen finisce al Chelsea!

Inter e Juve, sempre in eterno conflitto dalla loro nascita, non accennano, nonostante le parole di facciata e distensive, ad accentuare la rivalità. Anche sul mercato, dato che, con l’arrivo di Suning e le nuove aspirazioni di vittoria dei nerazzurri, la “Vecchia Signora” ha deciso di rendere la vita difficile a chiunque osi sfidarne la leadership. Ecco perché si stava profilando l’ennesimo duello, questa volta per il giovane trequartista finlandese Jimi Tauriainen, talentuoso classe 2004 in forza all’Helsinki che piaceva a diverse altre big europee.

Piaceva, esatto, perché questa volta le due grandi del calcio italiano hanno tentennato troppo per cercare di battersi a vicenda, restando infine a bocca asciutta. Il gioiellino finlandese finirà infatti per giocare al Chelsea, bravo a rompere gli indugi e ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento. A darne l’annuncio è l’FC Wild, club in cui il ragazzo ha iniziato a giocare a calcio. Per lui, dal primo di luglio, è pronto un contratto triennale.

