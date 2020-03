Mercato – Inter e Juventus si sfidano per Hansen, gioiellino dell’Ajax

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Inter e Juventus sono pronte a duellare per Sontje Hansen, attaccante classe 2002 che gioca attualmente nell’Ajax. Il giovanissimo si è ritagliato già spazio in prima squadra, anche se riveste un ruolo importante nella selezione Jong. E’ considerato uno dei maggiori prospetti del calcio olandese in assoluto.

Già capocannoniere del Mondiale U17 con gli oranje, il suo profilo è tenuto sotto osservazione dalle big di mezza Europa, che lo ritengono un potenziale investimento in ottica futura. Al momento il 17enne ha il contratto in scadenza con l’Ajax nel 2021 e non ci sono state ancora trattative per il rinnovo. La situazione alletta molto Juventus ed Inter, che potrebbero tantare il colpo a costi ridottissimi.

