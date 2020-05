Inter su Emerson, testa a testa con il Bayer Leverkusen: il Barcellona fissa il prezzo

Sono diversi i giocatori del Barcellona monitorati con particolare attenzione dalla dirigenza dell’Inter. Tra questi c’è anche Emerson, esterno brasiliano di proprietà blaugrana in prestito attualmente al Betis.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la dirigenza nerazzurra segue con importanza il giocatore su cui c’è da registrare anche il forte interesse del Bayer Leverkusen. Il classe 1999 ha disputato un’ottima stagione, attirando su di sé gli occhi dei principali club europei. Il Barcellona non si opporrebbe ad una sua partenza, con l’Inter se ne è parlato nell’ambito dei colloqui per Lautaro Martinez, come eventuale contropartita tecnica. Il prezzo oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro.

