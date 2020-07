Mercato – Inter, Emerson e Tonali i più vicini all’arrivo: ecco i dettagli delle trattative

Se c’è una cosa che le ultime deludenti prestazioni dell’Inter in campionato hanno evidenziato è che i nerazzurri hanno certamente bisogno di nuovi innesti per la prossima stagione. Se la squadra vuole effettivamente fare quel salto di qualità che in molti auspicano, ha assolutamente bisogno di rinforzi dal mercato, soprattutto a centrocampo e sulla fascia sinistra (al lato destro infatti si è già provveduto acquistando il difensore del Borussia Dortmund Achraf Hakimi).

Proprio a questo proposito la Beneamata sta lavorando in questi giorni per portare a Milano giocatori di qualità che possano ricoprire questi ruoli. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport infatti, due tra i nomi più caldi che sarebbero più vicini all’Inter sono proprio l’esterno sinistro del Chelsea Emerson Palmieri ed il giovane centrocampista del Brescia, Sandro Tonali.

Il brasiliano naturalizzato italiano è ormai ai margini del progetto dei londinesi e del loro allenatore Frank Lampard che da gennaio l’ha schierato una sola volta in campo. Via libera quindi al trasferimento con il giocatore che ha già detto di si ai nerazzurri. Il prezzo oscilla tra i 20 ed i 25 milioni e l’Inter riflette.

Come detto prima, a centrocampo l’Inter continua a seguire Tonali, che come Emerson ha già dato l’ok per il trasferimento. Ci sono però da definire ancora alcuni dettagli e c’è da trattare sul prezzo del cartellino, con i nerazzurri che hanno avanzato una proposta da 30 milioni più bonus ed il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino che chiede invece 40-45 milioni. Sempre per quanto riguarda il centrocampo altri nomi che piacciono, oltre ovviamente al sempreverde Arturo Vidal, sono quelli di Frank Kessié e Allan, per i quali era già stato fatto un sondaggio a gennaio.

