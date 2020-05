Mercato – L’Inter ‘svecchia’ le fasce: Emerson Palmieri si candida

Tra gli esterni di fascia sondati dall’Inter negli ultimi tempi, è tornato in auge per Antonio Conte il nome di una vecchia conoscenza, Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano ha già avuto modo di mettersi alla prova dei metodi del tecnico leccese nel corso dei 6 mesi trascorsi al Chelsea sotto la sua guida lasciando tra l’altro un bel ricordo, come ammesso dal calciatore ieri pomeriggio su Sky Sport: “Ho imparato molto da Conte, nei sei mesi al Chelsea in cui è stato il mio allenatore: è un tecnico fantastico, lo ha dimostrato in tutta la sua carriera”.

L’esterno ex Roma si inserisce perfettamente nel piano nerazzurro di abbassamento l’età media sulle fasce, ma è conteso anche alla Juventus che sta cercando di far leva sull’ottimo rapporto che lega il calciatore al tecnico Maurizio Sarri. In ogni caso, dopo le difficoltà riscontrate nel Chelsea nell’ultimo periodo, Emerson Palmieri sta considerando seriamente un ritorno in Italia, anche in ottica dell’Europeo slittato al prossimo anno. Un desiderio, quello di rientrare in Serie A, che lo stesso calciatore ha lasciato trapelare a fine intervista dicendo: “Poi in Italia mi sono trovato benissimo…”

