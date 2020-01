CdS – Eriksen-Inter, l’asso nella manica di Marotta. In tribuna a San Siro contro il Cagliari?

I tifosi dell’Inter dovranno aspettare ancora un altro po’ ma tra domani e martedì è attesa in casa nerazzurra la fumata bianca della trattativa in ballo con il Tottenham per Christian Eriksen: a riportarlo è il Corriere dello Sport che rivela come ci sia ancora un altro piccolo tragitto di strada da percorrere.

Tra oggi e domani l’agente del danese Schoots incontrerà la dirigenza degli Spurs e ribadirà la ferrea volontà del giocatore di lasciare la Premier League. C’è ancora distanza di 5 milioni tra domanda e offerta ma la fiducia di trovare un accordo non manca. Anche perché l’Inter è pronta a fare leva sul fatto di aver prenotato Eriksen in vista dell’estate. Conte spera di accogliere il prima possibile il fantasista danese e di farlo sedere in tribuna contro il Cagliari.

