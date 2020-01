Inter, Mourinho non fa sconti: Eriksen in campo 30 minuti contro il Norwich

Promessa mantenuta. José Mourinho non cambia copione e dopo i 17 minuti concessi contro il Watford, lo Special One decide ancora una volta di non rinunciare completamente a Christian Eriksen.

Il fantasista danese infatti parte inizialmente dalla panchina contro il Norwich ma poi viene lanciato in campo dall’ex tecnico nerazzurro al minuto 60′, al posto di Lamela. Trenta minuti abbondanti per l’oggetto dei sogni di mercato dell’Inter, senza particolari lampi. Pochi minuti dopo il suo ingresso, il Norwich trova la via del pareggio su calcio di rigore: ci pensa Son al 79′ a salvare Mourinho regalando 3 punti fondamentali al Tottenham.

