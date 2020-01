Sky – Domani nuovo incontro tra l’agente di Eriksen e il Tottenham. Inter super fiduciosa, ultimi dettagli da limare

Potrebbe sbloccarsi in maniera definitiva l’affare Eriksen nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parole rilasciate ieri da Marotta testimoniano come l’Inter sia super fiduciosa per il fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham.

La dirigenza nerazzurra sa di aver fatto tutto per arrivare ad Eriksen, il giocatore stesso ha ribadito la propria volontà al Tottenham di lasciare subito la Premier League. Dopo la partita contro il Watford, in attesa di vedere quale sarà la scelta di Mourinho, ci sarà un altro incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza degli Spurs per chiudere il contratto: possibile venga chiesto ad Eriksen di rinunciare a qualche milioni. L’Inter ha ritoccato leggermente la sua offerta, è consapevole che a 20 milioni può arrivare. A piccoli passi Eriksen si avvicina sempre di più.

