Sky Sports Uk – L’Inter in pressing su Eriksen: Conte lo vuole subito! Con il Tottenham…

In attesa di capire se ci saranno e quali saranno le novità da Barcellona sul fronte Vidal, la dirigenza dell’Inter continua a monitorare con particolare attenzione la situazione di mercato relativa a Christian Eriksen.

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, la dirigenza nerazzurra sta continuando a cercare di acquistare Eriksen entro la fine del mercato di gennaio ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo tra nerazzurri e Tottenham. Oggi l’agente del fantasista danese, in scadenza di contratto con gli Spurs, è atteso a Milano e potrebbero esserci novità importanti in giornata.

