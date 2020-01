GdS – Eriksen, nuova offerta dell’Inter! Cresce la fiducia dopo il blitz di Ausilio

Quella di ieri è stata una giornata importante in chiave mercato per l’Inter. Il direttore sportivo Piero Ausilio, nel primo pomeriggio, si è diretto verso Londra per un vero e proprio blitz. Il ritorno ieri sera a Milano, dopo aver messo le mani su Eriksen e Giroud.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver preparato il terreno nei giorni scorsi, ieri è emerso un sostanziale passo in avanti per la preda più ambita, ovvero il centrocampista danese in scadenza di contratto con il Tottenham. Dopo una prima offerta da 10 milioni rifiutati, Marotta e Ausilio hanno deciso di alzare l’offerta a 15 milioni di euro, con un’ulteriore fetta di bonus. È una mossa che appare decisiva in questo braccio di ferro a suon di milioni. Negli ambienti inglesi la nuova offerta viene giudicata “più che interessante”, possibile serva raggiungere quota 17 per la fumata bianca.

Ad ogni modo ieri Martin Schoots, l’agente di Eriksen, ha incontrato Ausilio per un proficuo punto della situazione. C’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, nonostante il Tottenham fatichi ad abbassare il prezzo.

