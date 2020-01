GdS – Eriksen il top player per l’estate: l’Inter ci prova, sfida alle big d’Europa

Dopo aver perso Kulusevski (oggi le visite mediche e la firma con la Juventus) l’Inter ha accelerato per Christian Eriksen, fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 1992 nei prossimi mesi sarà il sogno da coltivare, tenendo presente che comunque Marotta dovrà fare i conti con la concorrenza di tutte le big d’Europa, tra cui Real Madrid e Barcellona.

Anche lo stesso Mourinho proverà di tutto pur di trattenere il proprio giocatore ma se lo Special One dovesse fallire nel suo tentativo, il Tottenham potrebbe spingere per una cessione del danese già in questa finestra di mercato, per non perderlo poi a parametro zero. A gennaio, l’unico club che sembra poter tentare il colpo Eriksen è il Manchester United ma la destinazione non sembra scaldare troppo il danese. In pole c’è così il Psg: in Francia Eriksen avrebbe la certezza di giocare la Champions e di sicuro non avrebbe problemi di ingaggio. Ecco perché l’Inter resta alla finestra, senza sbilanciarsi troppo anche se in Inghilterra ribadiscono con certezza che quella nerazzurra è una destinazione gradita ad Eriksen.

Il nodo resta l’ingaggio che il danese andrà a percepire nella sua prossima avventura: difficile pensare che il prossimo contratto di Eriksen sia molto diverso da un quinquennale da almeno 15 milioni netti a stagione. E se così fosse, l’Inter non sarebbe in prima fila per il suo acquisto. Certo, fosse confermato il desiderio del danese di un trasferimento a Milano, è giusto pensare che l’Inter farà di tutto per accontentarlo.

